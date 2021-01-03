Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
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Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor

03.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:01
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor

Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyorİZMİT'te aşçı Fazilet Aydın (46), çalıştığı lokantayı satın alarak, eşi ve çocukları ile birlikte işletmeye başladı.

Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor

İZMİT'te aşçı Fazilet Aydın (46), çalıştığı lokantayı satın alarak, eşi ve çocukları ile birlikte işletmeye başladı. Lokanta açmayı, 20 yıldır hayal ettiğini söyleyen Aydın, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim" dedi.İzmit'te yaşayan Fazilet Aydın, yaklaşık 6 yıldır lokantalarda aşçı olarak çalışıyor. Kasım ayında Karabaş Mahallesi'nde çalıştığı lokantanın satılacağını öğrenen Aydın, ailesine danıştıktan sonra satın aldı. Çocukları Sevda (28) ve Salih (18) Aydın ile saat 06.00'da dükkana giderek, mutfağa giren Fazilet Aydın, her gün 10 çeşit yemeği hazırladıktan sonra müşterilerine sunuyor. Sevda Aydın, annesine mutfakta ve yemeklerin servise hazırlanmasında yardım ederken, Salih Aydın ise paket servisleri götürüyor. Tekin Aydın ise lokantanın diğer işleriyle ilgilenip, eşine destek oluyor.'20 YILDIR HAYALİMDİ'

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Fazilet Aydın, "Burada 1 ay çalıştıktan sonra restoranı devredeceklerini söylediler. Ben de 'Kimseye söylemeyin. Ben alacağım' dedim. Hikayemiz bu şekilde başladı. Şimdi burayı işletmeye devam ediyoruz. Eşim ve çocuklarımla bu dükkanı yürütüyoruz. Ben yemekleri yapıyorum. Kızım da bana yardım ediyor. Oğlum dışarı bakıyor, kızım içeri. Ben yemeği yapıp tezgaha geçtikten sonra eşim mutfakla ilgileniyor. Günümüz böyle geçiyor. Böyle bir dükkan açmak benim 20 yıldır hayalimdi. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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