Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü - Haberler
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Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özge Çivici (31), yaşamını yitirdi.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özge Çivici (31), yaşamını yitirdi. Çivici, bugün öğlende gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Aralık akşamı, Selçuk ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp, odasına geldi. Burada, pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çivici'nin ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu.

İÇİNDE SU VE MERMER CİLASI OLAN PET ŞİŞELER YAN YANAYMIŞ

Organlarının büyük hasar gördüğü belirtilen Özge Çivici'nin içtiği sıvının, mermer cilası olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otelde yaptığı incelemede içerisinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirlediği bildirildi.

Özge Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özge Çivici'nin cenazesi, ilçedeki Tahsinağa Camii'ne getirildi. Çivici, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Selçuk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çivici'nin acılı babası Adnan Çivici, "Acımız var. Hepimiz mahvolduk. Bu konuyla ilgili dile getirmek istediğim bir şey yok" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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