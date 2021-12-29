Çalıştığı otelde su diye mermer cilası içen Özge öldü

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde çalıştığı otelde, su sandığı pet şişe içerisindeki mermer cilasını içtiği öne sürülen Özge Çivici (31), yaşamını yitirdi. Çivici, bugün öğlende gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Aralık akşamı, Selçuk ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp, odasına geldi. Burada, pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çivici'nin ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.