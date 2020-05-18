Çalıştığı otel kapanınca işten ayrıldı, pes etmedi minibüs alıp seyyar tatlıcığa başladı Çalıştığı otel kapanınca işten ayrıldı, pes etmedi minibüs alıp seyyar tatlıcığa başladı Korona virüs sebebiyle işinden ayrıldı, 20 yıl sonra mesleğine geri döndü Antalya'da çalıştığı otel kapandığı için işten ayrılan vatandaş evinin geçimini sağlamak için bir minibüs alıp içine...

Çalıştığı otel kapanınca işten ayrıldı, pes etmedi minibüs alıp seyyar tatlıcığa başladı

Korona virüs sebebiyle işinden ayrıldı, 20 yıl sonra mesleğine geri döndü

ANTALYA - Antalya'da çalıştığı otel kapandığı için işten ayrılan vatandaş evinin geçimini sağlamak için bir minibüs alıp içine kurduğu imalathaneyle, 20 yıl önce yaptığı tatlıcılık mesleğine geri döndü.

Korona virüs nedeniyle, birçok otelin faaliyetlerini belirli bir süre durdurduğu Antalya'da vatandaşlar geçimini sağlamak için kimisi eski işine geri dönüyor kimisi de farklı alanlarda şansını deniyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Murat Uslu da korona virüs nedeniyle çalıştığı otelin kapanmasıyla evinin geçimini sağlamak için önce bir minibüs aldı. Daha sonra içine kurduğu imalathaneyle, 20 yıl önce yaptığı tatlıcılık mesleğine geri döndü.

Eşiyle aldığı karar sonrası tekrar mesleğe geri döndüğünü ifade eden Murat Uslu, "Daha önce Adana'daydım. Bu işi 18-20 sene öncesi yapıyordum yani. Ufak bir şirketim vardı Adana'da ama iflas ettim. Antalya'ya otellerde çalıştık kebapçı, kasap alakart üzerine. " dedi.

"Oteller açılmadı, evim kira"

Korona virüsten dolayı otelin açılmadığını dile getiren Uslu, "Evimiz kira sıkıntılar olduğundan dolayı, bu işimi tekrardan düşündüm ve döneyim dedim. Arabayı aldım ve düzen kurdum. Eşimle beraber bir karar aldık. İnşallah sonu hayırlı olur " diye konuştu.

Kaynak: İHA