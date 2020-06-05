Çalıştığı kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştığı kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştığı kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kuyumculuk yapan A.C, iş yerinde altınları sayarken 3 kilogram eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarını inceledi. A.C, kameranın bir bölümde kapatıldığını gördü.

Şüphelendiği çalışanlarından K.Ç'nin de dükkanda olmaması üzerine A.C. durumu polise bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, K.Ç'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.

Burada yakalanan şüpheli Söke'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA