Çalıştığı kuyumcudan 4,5 kilogram altın alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Çalıştığı kuyumcudan 4,5 kilogram altın alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Çalıştığı kuyumcudan 4,5 kilogram altın alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da çalıştığı kuyumcu atölyesinden 4,5 kilogram altın alarak kaçtığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da çalıştığı kuyumcu atölyesinden 4,5 kilogram altın alarak kaçtığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcu atölyesi sahibinin, yanında çalışan kişinin atölyedeki altınları aldıktan sonra kayıplara karıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Atölye çalışanı S.E.'nin (18) sabah erken saatlerde atölyeye gelerek 4,5 kilogram altını kasadan aldığını belirleyen ekipler, şüphelinin, ikiz kardeşi G.E. ile hareket ettiği ve karayoluyla İzmir'e gitmek üzere yola çıktığını tespit etti.

Manisa'da altınlarla yakalanan şüphelinin İstanbul'a getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Zanlının ikiz kardeşi G.E.'ninse yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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