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Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia edilen şahıs yakalandı

Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia edilen şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde çalıştığı firmadan 207,74 litre mazotu çalıp sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde çalıştığı firmadan 207,74 litre mazotu çalıp sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren sondaj firması yetkilisinin iş yerinden mazot çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu aynı işyerinde işçi olarak çalışan A.T.'nin çaldığı mazotu ilçede K.İ isimli şahsa sattığını tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla K.İ ve A.T. isimli zanlılar iş yerine ait olduğu belirlenen bidonlar içerisinde toplam 207,74 litre mazot ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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