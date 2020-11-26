Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

26.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:41
Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı mobilya malzemesi üretim yerinden yaklaşık 6 bin adet menteşenin çalınması olayıyla ilgili İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Tekkeköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan İ.Ü., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ Ü. savcıya ifade verdikten sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Bunlar da ilginizi çekebilir

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı, şüpheli bir kadın gözaltına alındı
Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı, şüpheli bir kadın gözaltına alındı
Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
Hırsızlık suçundan gözaltına alındı
Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özge Özberk Sinan Akçıl Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:45:33. #1.14#
title