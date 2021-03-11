İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı
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İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

11.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:55
İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

TOKAT'ta çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu piyasadan daha düşük fiyata satan İsmail Ç. tutuklandı.

TOKAT'ta çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu piyasadan daha düşük fiyata satan İsmail Ç. tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kentte İsmail Ç. (29) ve A.S.'nin (30) piyasadan daha ucuza mazot sattığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin merkeze bağlı Aluç köyündeki evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada variller içinde 2 ton mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Ç. ifadesinde mazotu çalıştığı inşaat firmasında aralıklarla çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. İnşaat firması yetkililerin çalınan mazottan bilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Ç. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazot ise jandarma ekiplerince inşaat firmasına iade edildi. 

 


İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı
İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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