Çalıştığı İnşatta Yaralı Bulunan Ustabaşının Ölümü

Adıyaman'da önceki gün çalıştığı inşaatta yaralı bulunan ustabaşının kaldırıldığı hastanede ölümüyle ilgili 14 kişi mahkemeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri kavşağında yapımı devam eden inşaatta ustabaşı olarak çalışan Aytaç Toplayıcı'nın (41) 6 Eylül'de ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.



Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Toplayıcı'nın ölümüyle ilgili olduğu değerlendirilen 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, mahkemeye sevk edildi.



Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri kavşağında yapımı devam eden inşaatta ustabaşı olarak çalışan Aytaç Toplayıcı, 6 Eylül Çarşamba inşatta hareketsiz olarak bulunmuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı. Ekipler, inşaatta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazının yerinden sökülerek götürüldüğünü belirlemişti.