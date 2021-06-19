ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI

ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI (1)Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatında çalıştığı alanda toprak yığını altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI (1)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatında çalıştığı alanda toprak yığını altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı