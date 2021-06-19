ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI
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ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI (1)Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatında çalıştığı alanda toprak yığını altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI (1)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurt binası inşaatında çalıştığı alanda toprak yığını altında kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmasını sürdürüyor. 


ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI
ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA TOPRAK ALTINDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

3 gündür kayıp olan belediye işçisinin derede cesedi bulundu
3 gündür kayıp olan belediye işçisinin derede cesedi bulundu
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