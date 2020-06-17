Çalıştığı inşaatın 13. katından düşen sağır ve dilsiz işçi hayatını kaybetti
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Çalıştığı inşaatın 13. katından düşen sağır ve dilsiz işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 13. katında kalıp çakarken aşağı düşen sağır ve dilsiz işçi hayatını kaybetti.

Çalıştığı inşaatın 13. katından düşen sağır ve dilsiz işçi hayatını kaybetti
17.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:25

Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 13. katında kalıp çakarken aşağı düşen sağır ve dilsiz işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir inşaat firmasına ait site inşaatında çalışan, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Muhammed T. (36), binanın 13. katında kalıp çakarken bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Olayın ardından, inşaatta çalışan diğer işçiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Muhammed T.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz işçinin cansız bedeni, adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri ise olayın nedeni ve ihmal bulunup bulunmadığıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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