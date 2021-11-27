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Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen genç işçi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen genç işçi toprağa verildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11. katından düşen 18 yaşındaki işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11. katından düşen 18 yaşındaki İşçi, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda 11. katta çalışan Bedirhan Y., yere düşerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Bedirhan Y.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından talihsiz gencin cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen genç işçi toprağa verildi

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