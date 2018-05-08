Çalıştığı Hastane Kantininden Hırsızlık Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da hastanenin kantininde çalışırken para çalıp kredi kartı ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yıldır hastanenin kantininde çalıştığı öğrenilen 20 yaşındaki Ş.Ö.'nün zaman zaman kasadan para çaldığı ve müşterilerin kredi kartı ile yaptıkları alışverişlerde sliplerin üzerine iptal yazıp parayı kendi cebine attığı iddia edildi.

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ş.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN