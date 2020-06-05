ÇALIŞTIĞI GİYİM FİRMASINI 4 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ
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ÇALIŞTIĞI GİYİM FİRMASINI 4 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ

Giyim firmasının elektronik mağazacılığında çalışan Tuncay A. 4 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI GİYİM FİRMASINI 4 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ
05.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:24

Giyim firmasının elektronik mağazacılığında çalışan Tuncay A. 4 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklandı. 

Ali AKSOYER/İSTANBUL,- BİR giyim firmasının elektronik mağazacılığı finans bölümünde 5 yıldır çalışan Tuncay A.  4 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin internet ortamında satılan ürünleri sözde iade edilmiş gibi göstererek ücretlerini kendi hesabına havale ettiği belirtildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir giyim firması sahibi yanında 5 yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A. adlı kişinin büyük bir dolandırıcılık yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tuncay A.'nın internet ortamında satılan ürünleri sözde müşteri iade etmiş gibi işlem yaptığı tespit edildi. Tuncay A.'nın müşterilere iade edilmesi gereken parayı da kendi adına açtığı hesaplara gönderdiği belirlendi. Şu ana kadar yapılan incelemede 2018 yılından bu yana şüphelinin aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 4 milyon liralık para çaldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe, Girne mahallesinde bulunan evinde gözaltına alınan Tuncay A.'nın sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin evinde bulunan cep telefonu ve iki adet bilgisayara incelenmez üzere el kondu. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

--------------------Şüphelinin emniyetten çıkarılışı


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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