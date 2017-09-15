Çalıştığı Fabrikanın Üretim Kalıplarını Çalıp Satmış

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çalıştığı fabrikanın üretim kalıplarını çalıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Minareliçavuş Mahallesi'nde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren fabrikadaki üretim kalıplarının kaybolduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şoför A.D'nin çeşitli zaman aralıklarında piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 50 kalıbı fabrikaya ait araçla çaldığını belirledi.



Balıkesir'in Erdek ilçesinde olduğu belirlenen A.D, gözaltına alındı. A.D'nin, emniyetteki ifadesinde fabrikanın aracıyla üretim kalıplarını K.H'ye ait iş yerine götürüp, 10 bin liraya sattığını söylediği öğrenildi.



Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, şüphelinin yaptığı hırsızlık, fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde A.D'nin kamyonetle fabrikaya gelmesi ve üretim kalıplarını iş makinesiyle araca yüklemesi yer alıyor.