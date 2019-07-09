Çalıştığı binadan aşağı düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çalıştığı binanın 1. katında dengesini kaybederek aşağı düşen 48 yaşındaki inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 5 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan 48 yaşındaki Erol Güney, binanın 1. katında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güney 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

4 çocuk babası Erol Güney'in cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Güney, İzmit ilçesinde bulunan Hacı Necati Bey Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA