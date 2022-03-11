Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı - Haberler

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Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalarak kayıplara karışan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalarak kayıplara karışan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir bankada çalışan B.A. (34), çalıştığı bankadan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL (140 bin Euro) çalarak kayıplara karıştı. B.A.'nın Kayseri'de olduğunu belirleyen polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A., çaldığı paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

B.A. sağlık kontrolünden geçirilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kayseri, Euro, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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