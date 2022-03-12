Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddiasıyla Kayseri'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddiasıyla Kayseri'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin avro çalarak kaçtığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan B.A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli, Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün kıyafet alırken paralarla birlikte yakalanmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

alışveriş, İstanbul, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title