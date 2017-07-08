Çalışmayan Motosikletini Yaktı

Bayramiç'te çalıştıramadığı motosikletine sinirlenen kişi aracını yaktı.



Alınan bilgiye göre, motosikleti ile ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kutluoba köyündeki Çandır mesire alanına gelen kimliği belirsiz kişi, daha sonra buradan ayrılmak üzere motosikletinin yanına gitti.



Uzun süre plakası bulunmayan motosikletini çalıştıramayan kişi duruma sinirlenip aracını yakıp buradan ayrıldı.



Durumu gören vatandaşlar motosikleti uzun uğraşlar sonucu söndürebildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.