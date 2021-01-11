Çalışmaya Çalışan Gazeteciler Günü
11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:49
Gazetecilerin medya işverenleri karşısında haklarını güvence altına alan 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, Türkiye'deki basın özgürlükleri açısından önemli bir adımdı.
Gazetecilerin medya işverenleri karşısında haklarını güvence altına alan 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, Türkiye'deki basın özgürlükleri açısından önemli bir adımdı
Kaynak: DailyMotion.com