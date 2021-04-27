Çalışmalarıyla TBMM Başkanı Şentop'un dikkatini çeken idareci öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalışmalarıyla TBMM Başkanı Şentop'un dikkatini çeken idareci öğretim görevlisi TBMM'ye atandı

Çalışmalarıyla TBMM Başkanı Şentop'un dikkatini çeken idareci öğretim görevlisi TBMM'ye atandı
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen, TBMM Genel Sekreterliği bünyesine danışman olarak atandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen, TBMM Genel Sekreterliği bünyesine danışman olarak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, atamanın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tensipleriyle gerçekleştiği belirtildi.

İşçimen'in, TBMM'nin sosyal donatılarına ilişkin yenilikçi projeler hayata geçireceği gibi Ankara ile Edirne arasında köprü vazifesi üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin son yıllarda adeta bir yetenek avcısı gibi çalıştığını bildirdi.

Genç, dinamik ve ortak akla inanan yetkin yönetim ekipleriyle, gerek üniversite gerekse Edirne adına çok önemli projelere imza attıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İşçimen hocamız da bu değerli ailenin bir parçası. Göreve geldiği ilk günden bu yana, kendi ekibiyle birlikte üniversitemize önemli katkılar sunan, enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle topluma fayda sağlayan projeler üreten İşçimen, kurumumuzdaki çalışmalarına aynı heyecanla devam ederken, birikimini Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de hizmetine sunacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

İşçimen de tüm gayretiyle Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğini belirtti.

TÜ'de hayata geçirilen, üst yönetimin desteği ile başlattıkları değişim çabasının Ankara nezdinde fark edilmiş olmasının gurur verici olduğunu aktaran İşçimen, TBMM Başkanı Şentop ve Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

TBMM Başkanı Şentop: 'Soykırım' açıklaması için ortak kınama hazırlıyoruz, yarın açıklayacağız
TBMM Başkanı Şentop: "Soykırım" açıklaması için ortak kınama hazırlıyoruz, yarın açıklayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çalışmalarıyla TBMM Başkanı Şentop'un dikkatini çeken idareci öğretim görevlisi TBMM'ye atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:05:47. #1.14#

title