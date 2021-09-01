Çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Hızlı olun" talimatı verdi.
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Çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Hızlı olun" talimatı verdi.

Çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, 'Hızlı olun' talimatı verdi.
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Sarıçam'da Kozan yolu trafiğini rahatlatacak bulvarda hummalı çalışma...Çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Hızlı olun" talimatı verdi.

Sarıçam'da Kozan yolu trafiğini rahatlatacak bulvarda hummalı çalışma…

Çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Hızlı olun" talimatı verdi.

Başkan Zeydan Karalar, merkez Sarıçam ilçesindeki Kozan Yolu trafiğini rahatlatacak, yapımı süren Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda devam eden asfalt ve altyapı çalışmalarını inceledi, altyapı şebekesinin yağmurlar başlamadan bitirilmesi talimatını verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir içi trafiğinde sıkışıklık yaşanan Kozan Yolu'nun üzerindeki yükü hafifletmesi planlanan Ahmet Zenbilci Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi.

EN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANSIN

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Daire Başkanlığı'nın merkez ilçe Sarıçam'da yapımına başladığı Ahmet Zenbilci Bulvarı'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Zeydan Karalar, yağmurlar yoğun şekilde başlamadan önce altyapının tamamlanarak, asfalt dökümüne hazır hale gelmesini istedi.

Kozan Yolu'nun trafikte en sıkışık yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın tamamlanmasıyla birlikte Kozan Yolu'nun trafiğinde rahatlama yaşanacağını belirtti. Buruk Mezarlığı'na da ulaşımın Kozan Yolu'ndan yapıldığı, günlük cenaze sayısı göz önüne alındığında trafiğin çok sıkıştığını kaydeden Başkan Karalar, çalışmaları hızla devam eden Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın bu konuda da vatandaşa büyük rahatlık sağlayacağını vurguladı.

YAĞMUR SUYU HATTI DA DÖŞENİYOR

Başta Sarıçam İlçesi olmak üzere, tüm Adana'nın Kozan ve diğer bazı ilçelerle bağlantısında trafiği rahatlatacak bulvar 30 metre genişliğinde olacak ve yağmur suyu hattı da döşenecek.

Kaynak: Habermetre

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