Çalışmalara yakından takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Demirci ve Köprübaşı ilçelerini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çalışmalarını yerinde inceledi, birimleri gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Demirci ve Köprübaşı ilçelerini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çalışmalarını yerinde inceledi, birimleri gezdi. Personele Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Başkal, 17 ilçede vatandaşlara en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin çabası içinde olduklarını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, ilçe temaslarına Demirci ve Köprübaşı ilçeleriyle devam etti. Ziyaretlerde Genel Sekreter Yardımcısı Başkal'a Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da eşlik etti. İlk olarak Demirci ilçesi ile ziyaret turlarına başlayan Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Aslan ve şube müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi personeliyle buluştu. Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkal, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Mahalle muhtarlarıyla buluştu

Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Demirci temasları kapsamında Demirci Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütcük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, Kışlak Mahallesi Muhtarı Mahmut Özcan, Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Erdoğan Köse ile bir araya gelen Başkal, muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti, taleplerini dinledi. Başkal, Demirci Mezbahası'nda da incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.

Köprübaşı ilçesi de ziyaret edildi

Demirci temaslarının ardından Köprübaşı ilçesini de ziyaret eden Başkal, Köprübaşı temaslarına Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile başladı. Merkez sorumlusu ve eğitmenlerine başarı dileklerini ileten Başkal, daha sonra sırasıyla Borlu Mahallesi Muhtarı Yunus Gökdemir ve Temrek Mahallesi Muhtarı Gencer Koçak'ı da ziyaret etti. Mahalle muhtarları, ilçelerine ve mahallelerine yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. İlçe ziyaretlerinin süreceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, 17 ilçede vatandaşlara en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin çabası içinde olduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı