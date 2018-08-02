Çalışmalar Yerinde İnceleniyor

Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar'ı da ziyaret eden Akbaş, mahalle muhtarları ile de bir araya geldi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmalarını yerinde inceleyen Talip Akbaş, personeller ile bir araya geldi, ilaçlama çalışmalarını yürüten ekiplerin sahadaki denetimini yaptı ve Selendi Mezbahanesini ziyaret etti.

Yasin Dumlupınar'a Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar'a da ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz de yer aldı.

Ekiplerin Çalışmalarını İnceledi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını il genelinde yürüttüğü çalışmaları takip etmek zorundayız. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için bu gerekli. Selendi ilçemizdeki faaliyetlerimizi inceleme fırsatı bulduk. Saha uygulamalarını da dahil olduk ve ekiplerimizi izledik.Mahalle muhtarlarımızı ve hemşerilerimizi da hizmetlerimiz hakkında bilgilendirdik" dedi.