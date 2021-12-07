ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 07 2021, 15: 53

İlçemizin her noktası ustalarımızın emekleriyle şekilleniyor. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince kaynak atölyemizde belediyemiz imkanlarıyla yapımına başlanan yağmur suyu ızgarası çerçevelerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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İlçemizin her noktası ustalarımızın emekleriyle şekilleniyor. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince kaynak atölyemizde belediyemiz imkanlarıyla yapımına başlanan yağmur suyu ızgarası çerçevelerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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