ÇALIŞMALAR ÖZLEM CADDESİ'NDE SÜRÜYOR

Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Özlem Caddesi'nde bozulma meydana gelen tretuvarlarda desenli asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Kent merkezinde çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, deformasyona uğrayan caddelerde gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yolları sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getirirken, yayalar için de tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Özlem Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile kaldırımların kalitesini yükseltti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre