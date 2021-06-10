Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu

Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Çok uzun süredir metan, iklim tartışmalarının dışında bırakıldı.

Çok uzun süredir metan, iklim tartışmalarının dışında bırakıldı. Aslında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yapılan ön tahminlere göre, COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, atmosferik metan seviyeleri 1980'lerden bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan iklim değişikliğinin birçok nedeninden biridir.

Ancak giderek artan sayıda iklim bilimci, uzman ve politika yapıcı, metan emisyonlarını yaygın bir çevre felaketini önlemede çok önemli bir unsur olarak ciddi bir ihtiyaç olduğunu kabul etse de, son bulgular daha iyi bir zamanın olmadığını göstermiştir.

Kaynak: earth. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalışmalar Metan Emisyonlarını Azaltma Çabalarını Artırmanın Küresel Isınmayı %30 Yavaşlatabileceğini Buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:09:47. #1.14#

title