Sinop-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı

Yaşanan sel felaketiyle birlikte ulaşıma kapanan Sinop-Ayancık karayolu gece boyunca süren çalışmalar neticesinde sabahın ilk saatlerinde ulaşıma açıldı.

Yaşanan sel felaketiyle birlikte ulaşıma kapanan Sinop-Ayancık karayolu gece boyunca süren çalışmalar neticesinde sabahın ilk saatlerinde ulaşıma açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesi dün sabah yaşanan sel felaketiyle sarsıldı. Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düşen Ayancık'ta birçok yol, köprü, ev ve iş yeri selden zarar gördü. Kente ulaşımda felaketin saatlerinden itibaren güçlükler yaşandı. Ayancık'a ulaşımı sağlayan yollar yaşanan heyelan ve göçüklerle kapandı. Kente müdahale de bu yüzden daha çok helikopterler üzerinden gerçekleşti. Ekipler kentin ulaşım problemini çözmek gün boyunca çaba gösterdi. Çalışmalar dün gece saatlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sinop-Ayancık karayolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler selin izlerini silmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarda görev yapan işçiler ise "Arkadaşlar gece uyumadılar. Vatandaşa hizmet için çalıştılar. Yol komple yukarıdan aşağıya gelen suyla uçtu. Burada menfezler vardı. Onlar tekrardan yerine konuldu. Tekrardan taş dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Gece sabaha kadar bu işlem sürdü" dedi.

(Ünsal Karka – Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı