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Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Kırsal alandaki mahallelere önemli yatırımlar yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Cerityeniyapan Mahallesi'nde sosyal tesis yatırımı yaptı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor
06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:26

Bay-bayan taziye evi, mutfak, mescit ve lavaboların yer aldığı sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

İlçe genelindeki tüm mahallelere sosyal tesis yapımı konusunda söz veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sözünün gereği olarak geçtiğimiz aylarda Cerityeniyapan Mahallesi'nde sosyal tesis yapımını başlatmıştı. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak, mescit ve lavaboları olacak. İnşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği sosyal tesis, önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacak. Sağlanan olanaklardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

BAŞKANIMIZIN BİZLERE VERMİŞ OLDUĞU SÖZ YERİNE GETİRİLİYOR

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirten Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, "Mahallemizin önemli eksikliklerinden biri olan taziye evine çok ihtiyacımız vardı. Bu durumu Başkanımıza dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız da mahallemizde sosyal tesis yapılması konusunda söz vermişti. Şu an itibariyle Başkanımızın bizlere vermiş olduğu söz yerine getiriliyor. Sosyal tesisimizin çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İçerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak, mescit ve lavaboların olduğu sosyal tesisimiz, inşallah en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Vatandaşlarımız artık taziye ziyaretlerini temiz ve geniş bir ortamda ağırlayabilecekler. Bunun yanı sıra sosyal tesisin camimizin hemen yanında olması da bizim için ayrıca sevindirici bir durum. Taziyeye gelen vatandaşlarımız vakit namazlarını da hemen sosyal tesisin yanında bulunan camimizde kılabilecekler. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tür hizmetlerinde devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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