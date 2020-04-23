Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
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Nahçıvan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Haber

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar

NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti'nden çalışmak için Türkiye'ye gelen 11 kişi, Iğdır'da mahsur kaldı.

23.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:41
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar

NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti'nden çalışmak için Türkiye'ye gelen 11 kişi, Iğdır'da mahsur kaldı. Iğdır'da kaldıkları otele verecek paralarının kalmadığını söyleyen Elnur Rehimov, "Otele verecek paramız kalmadı. Her gün peynir ekmek yiyoruz. Jandarmayı arayacağız. Belki bizi alıp götürür bir yerlere yerleştirir ve yemek verirler" dedi.

Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine gitmelerine izin verilmeyen 6 işçi, burada çalışan 5 işçiyle birlikte bir otelde kalmaya başladı. Azerbaycan Konsolosluğuyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bir sonuç alamayan 11 işçi, ülkelerine gönderilmelerini istedi.

Sakarya'dan yaklaşık 15 gün önce aldıkları seyahat izin belgesiyle Iğdır'a geldiklerini söyleyen Elnur Rehimov, "Arkadaşlarımızla birlikte özel araç kiralayıp Dilucu Gümrüğü'ne gittik. Oradaki görevli Nahcıvan tarafının geçişlere izin vermediğini belirterek bizi geri gönderdi. Biz de Konsolosa gittik, kendisine ulaşamadık. Yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık. Bizim de artık otele verecek paramız kalmadı. Biz de jandarmayı arayacağız, belki bizi alıp götürürler, bize de yemek falan verirler. Son paramızı da otele verdik, artık otele verecek paramız bile kalmadı. Yetkilerden ricamız, bizi bir an önce ülkemize göndersinler" dedi. Iğdır'da 4 aydan beri çalıştığını, ev kiraladığını söyleyen Oktay Guluyev, "Kiraladığım evden çıktım. Ülkeme dönmek istiyorum Konsolosluğa gittim, yetkililerle görüşemedim. Biz burada mahsur kaldık, bizi bir an önce Azerbaycan'a gönderin" dedi.Iğdır'da özel bir şirkette çalışan Elnare V. Ben, salgın sonrası çalıştığı işten ayrıldığını söyledi. 6 ay önce annesinin yanına geldiğini şimdi onun da geri dönemediğini belirten Elnare, Nahçivan'da ablasının ameliyat olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Annem 6 ay önce çocuklarıma bakmak için yanıma gelmişti. Şimdi ablamın Nahcıvan'da ameliyat olması gerekiyor. Babam yalnız yaşıyor, annemin Nahcıvan'a gitmesi gerek, yoksa cezaya düşecek. Valiliğe gittik, konsolosluğa gittik bir sonuç alamadık. Annemin gitmesi gerek yardım istiyoruz."


Kaynak: DHA

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