Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendiANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.

02.11.2019 01:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi.

Amiklioğlu için TBMM Şeref kapısı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski Bakanlar ve yakınları katıldı.

Amiklioğlu'nun öz geçmişi okundu ve Amiklioğlu için dua okundu.

Kaynak: İHA

VİDEO: Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi
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