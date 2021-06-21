Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kırtasiyecilere 5 bin lira destek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kırtasiyecilere 5 bin lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kırtasiyecilere 5 bin lira destek
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacağını belirtti.

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, Bakanlığın resmi sitesi "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti.

Bilgin, 14 ilde yürütülecek programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini kaydetti.

Başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini bildiren Bilgin, hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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