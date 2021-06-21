Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 10 bin maden çalışanına "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 10 bin maden çalışanına "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 10 bin maden çalışanına 'Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 10 bin maden çalışanına, "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 10 bin maden çalışanına, "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yürütülen MİSGEP projesi ile KOBİ niteliğinde yer altı kömür ve metal madenlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) profesyonellerine ve arama kurtarma eğitimlerine finansal kaynak sağlanıyor.

Proje, maden sektörü ile birçok tehlikeli sınıfı da kapsıyor.

Bakanlık tarafından, MİSGEP kapsamında 10 bin maden çalışanına "Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verilecek.

Proje kapsamında, maden çalışanlarına interaktif verilecek 60'a yakın eğitim semineri, Kovid-19 ile mücadele kuralları gereği açık alanda yapılacak.

Seminerler, maden işletmelerinin bulunduğu alanlarda ya da maden çalışanlarının yoğunlukla ikamet ettiği ilçe, mahalle ve köylerde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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