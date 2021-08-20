Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyarette Bulundu
Madencilikte İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ( MİSGEP) kapsamında düzenlenen toplantı nedeniyle ilimizde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Madencilikte İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ( MİSGEP) kapsamında düzenlenen toplantı nedeniyle ilimizde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Habermetre