Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyarette Bulundu

Madencilikte İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ( MİSGEP) kapsamında düzenlenen toplantı nedeniyle ilimizde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.