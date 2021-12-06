Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak... - Haberler
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak...

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için...

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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