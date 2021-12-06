Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet