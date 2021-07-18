Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek

Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Ekonomi

İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteği 2021'de de sürecek.

İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016-2020'de uygulanan asgari ücret desteği 2021'de de sürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren "Torba Kanun" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin 2021'de de süreceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını bildirdi.

Uygulamayla 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek sağlanacak. Destekten 9,3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm iş yerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek
Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM'de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Hakan Sabancı
Spor Mustafa Er Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asgari Ücret Desteği 2021'de de sürecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 10:34:22. #1.15#

title