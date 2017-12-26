Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Alt İşveren İşçilerinin İstihdamına Yönelik, "Başvurular 2...
IHAAW145425-EKO/26-12-2017 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alt işveren işçilerinin istihdamına yönelik, "Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
IHAAW145425-EKO/26-12-2017
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alt işveren işçilerinin istihdamına yönelik, "Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İşçiler çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" açıklamasında bulundu. 26.12.2017 14: 54: 25 TSI
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