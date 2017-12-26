Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Alt İşveren İşçilerinin, Çalıştıkları Alt İşveren...

IHAAW145529-EKO/26-12-2017 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Alt işveren işçilerinin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

IHAAW145529-EKO/26-12-2017

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Alt işveren işçilerinin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır." 26.12.2017 14: 55: 29 TSI
NNNN - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et