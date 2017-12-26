Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Alt İşveren İşçilerinin, Çalıştıkları Alt İşveren...

IHAAW145529-EKO/26-12-2017



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Alt işveren işçilerinin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır." 26.12.2017 14: 55: 29 TSI

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