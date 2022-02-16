Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma...
AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız."
AA / Özcan Yıldırım - Güncel