Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma... - Haberler
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma...

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Kamu, Politika, Güncel, Haberler

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