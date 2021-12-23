Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00'da...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunacak. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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