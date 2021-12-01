Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline... - Haberler Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : " Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında İşçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır." - ANKARA

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