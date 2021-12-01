Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : " Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında İşçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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