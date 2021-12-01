Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. - Haberler Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. - ANKARA

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için toplandı

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için toplandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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