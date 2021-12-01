Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. - ANKARA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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