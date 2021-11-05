Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret şu kadar olsun diye yetkim yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "(asgari ücret) Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak"

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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