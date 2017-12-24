Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu An Belediyelerimizde Personel Çalıştırmaya Dayalı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu An Belediyelerimizde Personel Çalıştırmaya Dayalı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et