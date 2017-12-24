Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu An Belediyelerimizde Personel Çalıştırmaya Dayalı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz."