Bakan Sarıeroğlu: 450 Bin Taşeron İşçi Sürekli Kadroya Alınacak

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şuanda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık. Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket. Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu" dedi.

Bakan Sarıeroğlu!nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"450 BİN KİŞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAK"

Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil.

Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"BELEDİYEDE ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZİN AKLINDA SORU İŞARETLERİ KALMIŞTI"

Belediye boyutu önemli. Bu çalışmayı sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettikten sonra Alo 170 üzerinden geri dönüşler aldık. Sadece belediyelerimizdeki kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Bunları da giderici düzenleme gerçekleştirdik.

Bugün Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Belediyelerimizde çalışan hizmet alım ihalesi kapsamında belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Daha ileri bir düzenleme yapıyoruz, hizmet alımlarının tamamını, park bahçe ve temizlik ile ilgili ihaleleri belediyelerden kaldırıyoruz.

"DÜZENLEME 2 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Yine belediye iktisadi teşekkülleri içerisindeki yüzde 50 + ortak olduğu düzenlemelerde taşeron çalışmayı kaldırıyoruz. Kamu işçilerimizle protokol gerçekleştiriyoruz.

Şuan zaten kamuda istihdam etmek için aldığımız kardeşlerimiz yıllardır görevlerini yapan kişiler, bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Taşeron sınavına hazırlık sınavları kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Yaptıkları işle alaklı bir sınava girecekler. 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. Bu ihaleler kapsamında kardeşlerimizin başvurularını alacağız.