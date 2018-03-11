Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadın odaklı meselelerde zihinsel bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Kadına değer veren medeniyetin mensupları olarak, kadına kıymet veren bir dinin mensupları olarak, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilk kez geldiği Milli Mücadele şehri Sivas'ın huzur dolu, aydınlık bir kent olduğunu söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren kadınları baş tacı yaptığını ve bütün politikaların merkezine onları koyduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Kadınlarımız güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız güçlü olursa aile yapılarımızın güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız mutlu olursa onların mutluluğunun tüm ülkemize yayılacağına inandık." diye konuştu.

Kadınların hayatın her alanında aktif olarak yer aldığını dile getiren Sarıeroğlu, bunun daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Sarıeroğlu, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadın odaklı meselelerde zihinsel bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Kadına değer veren medeniyetin mensupları olarak, kadına kıymet veren bir dinin mensupları olarak, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz. AK Parti iktidarı olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurullarımız ve çalışmalarımız var, yasal düzenlemelerimiz var. Burada topyekun seferberlik halinde yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte çalışacağımız bir alan. İnşallah bundan sonra bu konularda daha hızlı bir ilerleme sağlayacağız."

Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına da değinen Sarıeroğlu, "Bu konuda da çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir komisyon kuruldu, Bakanlık olarak biz de bu kuruldayız. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuya bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Cezalardan, çocuklarımızın daha fazla örselenmemesine ilişkin tüm konuları büyük bir titizlikle alıyoruz. Çocuklara yönelik istismar olayını asla kabul etmiyoruz, bunun bir canilik ve sapkınlık olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.

Yaşam merkezine adı verilen Özgecan Aslan'ı kardeşi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, onu rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Bakan Sarıeroğlu, Özgecan'ın ailesinin onun aziz hatırasını yaşatmak için birçok faaliyetin içerisinde olduğunu aktararak, "Gerçekten evlat acısı yaşadılar ama bu evlat acısının ardından bu konuyla ilgili bir inisiyatif yüklendiler, bir sorumluluk yüklendiler." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu süreçten muzaffer olarak çıkacağız"

Türkiye'nin güçlü hedefleri olduğunu, ülke olarak önemli süreçlerden ve zorlu dönemlerden geçildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, Mehmetçiklerin Afrin'de büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarıeroğlu, bu operasyonun Türkiye açısından kilit öneme sahip olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Neden yapıldığını Afrin'e girdikten sonra daha net anlıyoruz. Bölgemizde birinci hedefimiz terörle mücadele çalışmaları ve 80 milyon vatandaşımızın güvenliği ve huzuru. Oradaki sığınakları, açılan ve altlardan yapılan tünelleri, biriktirilen silahları, yapılan destekleri gördükten sonra, sınırın ötesindeki sürecin arka planınında başka niyetler olduğunu Türkiye olarak çok net olarak anlamış durumdayız. İnşallah bu süreçten muzaffer olarak çıkacağız, buna inancımız tam. Allah Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin."

Verilen desteklerin kendilerini mutlu ettiğini, engellilerin maaşlarının bir kısmını Mehmetçik Vakfına verme konusunda bakanlıklarına sürekli dilekçe ile müracaat ettiğini, kadınların yemekler yaparak askerlere gönderdiğini belirten Sarıeroğlu, böylece operasyona katılan güvenlik güçlerine moral verildiğini aktardı.

"Diz çökmedik, baş eğmedik"

Bakan Sarıeroğlu, Sivas'tan başlayan milli mücadele ruhunun tüm Türkiye'de olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah milletimizden razı olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun. Bizim en önemli gücümüz, en önemli avantajımız Türkiye olarak zor zamanlarda kenetlenmemiz. Birlik, beraberlik ve mücadele ruhumuz. Biz bunu 15 Temmuz'da gösterdik, tüm dünyaya, tüm düşmanlarımıza korku salacak şekilde ecdattan miras kalan o ruhun nasıl canlanacağını, toplara, tüfeklere, F-16'lara nasıl kafa tutulacağını bir kez daha gösterdik. El Bab'ta gösterdik, Fırat Kalkanı'nda gösterdik. Şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nda gösteriyoruz."

Türkiye'nin dostlarına güven, düşmanına korku saldığını aktaran Sarıeroğlu, "Buna da devam edeceğiz. Güçleniyoruz, büyüyoruz, birilerini de rahatsız ediyoruz. Bu operasyonları da kendi milli ve yerli mühimmatımız ile İHA'larımızla yapıyoruz. Bundan dolayı büyük bir kesimde rahatsızlık uyandırıyoruz ama rahatsız olmaya devam edecekler. Çünkü biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da büyümeye daha da güçlenmeye ve inşallah gelişen büyüyen Türkiye olarak dünyanın en iyi ülkeleri içerisinde yer almaya ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Diz çöktürmeye, baş eğdirmeye çok çalıştılar. Diz çökmedik, baş eğmedik. İnşallah aynı ruhu devam ettireceğiz." dedi.

Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan da kızının ismini merkeze veren yetkililere teşekkür etti.

Türkiye'de kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucuyla en önemlisi de cehaletle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Aslan, cahil insanları eğitmenin zor olduğuna dikkati çekerek, "En zoru ise kötü alışkanlıkları ve kötü karakter sahibi insanları eğitmektir. Şiddetin ve terörün her türlüsünü kınıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu ve beraberindekiler, Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nin açılışını yaparak, burayı gezdi.

Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.