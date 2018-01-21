Bakan Sarıeroğlu: KİT'lerde Yeni İstihdam Alanları Açacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu KİT'lerde yeni istihdam alanları açacaklarını belirterek, "O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." dedi.

"İŞÇİLER ART NİYETLİ GİRİŞİMLERE ALET EDİLMEYE ÇALIŞIYOR"

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin bazı kesimleri rahatsız ettiğine işaret ederek, "Sosyal medya üzerinde, özellikle WhatsApp grupları üzerinden yapılan algılarla çalışanlarımız farklı alanlara empoze edilerek bazı art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor. Buradan tüm çalışanlarımıza sesleniyorum; bunlara fırsat vermesinler. Oluşturulan bu gruplarda kimlerin olduğunu, neler görüşüldüğünü, duyarlı işçi kardeşlerimiz bizlere iletiyorlar. Bu yapılan olumlu düzenlemeye gölge düşürmeye çalışanlara kimse fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Taşeron düzenlemesinin büyük bir titizlikle hazırlandığına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin hazırlık aşamasının tüm bakanlıkların görüşü alınarak yapıldığını bildirdi.

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN SABRINI SINAMAYA KALKMASIN"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğine değindi. "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 72 kardeşimizi şehit vermiştik, onların anısına 72 uçağımızla birlikte hava harekatını başlatmış durumdayız. Hiç kimse Türkiye'ye talimat vermeye kalkmasın, hiç kimse Türkiye'nin sabrını sınamaya kalkmasın. Bizim Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu, sınırımızda PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i tüm terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimizi, bölgemizin sınır koridorunda oluşturulmak istenen o kuşağı yok etmeye yönelik bir operasyondur. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, hiçbir evimize ateş düşürmesin. Rabbim onlarla birlikte olsun, ordumuzu bu operasyonda muzaffer kılsın."

Kongreye, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve partililer katıldı.