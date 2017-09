Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Terörle mücadelemizden rahatsız olanların şu anda farklı şekilde Türkiye'nin mücadelesini sekteye uğratmaya yönelik söylemleri ve girişmeleri söz konusu. Onlar ne derlerse desinler terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.



Bakan Sarıeroğlu, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda, ana ocağı candır diyerek ilk ziyaretini Elazığ'a gerçekleştirdiğini, bundan sonra kendilerinin de katkısıyla daha güçlü ve kararlı bir şekilde kentin ihtiyaç duyduğu, dile getirdiği, arzu ettiği sektörlerde, yatırımlarla ve faaliyetlerle buluşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra Türkiye'nin çıkarılan engellere rağmen geliştiğini vurgulayan Sarıeroğlu, çok normal günlerden geçmediklerini söyledi.



"2002 yılında gerçekten umudunu kaybetmiş, belki de yolunu kaybetmiş diyebileceğimiz bir gecede bir anayasanın fırlatılarak ekonomik dengelerin alt üst edildiği, geleceğini görmeyen bir Türkiye vardı." diyen Sarıeroğlu, 15 yıl boyunca önlerine çıkarılan her türlü engele, kaos planına ve algı operasyonuna rağmen bugün ülkeyi, dünyada örnek gösterilen, kalkınmasıyla milletin birlik beraberliğiyle kardeşliğiyle parlayan bir yıldız haline getirdiklerini kaydetti.



Bunu tek başlarına değil ülkenin işverenleriyle işçileriyle memurlarıyla çiftçileriyle emeklileriyle kadınlarıyla gençleriyle yaşlılarıyla 80 milyon vatandaşla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, 3 bin 500 dolarlar seviyesinden bugün 11 bin dolara gelmiş kişi başı milli gelire sahip olduklarını aktardı.



Türkiye'nin, dünyanın en fazla büyüme sağlayan ülkeleri içerisinde üçüncü sıraya yerleştiğini anlatan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda büyüme rakamlarımızla Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olmuş durumdayız. Son çeyrekte gerçekleşen oranlarla. Diğer taraftan baktığımızda IMF borcumuzu sıfırlamışız. Hizmet üretemeyen hastanelerden inşallah yakında Elazığımızda hizmete girecek, şehir hastaneleriyle yüksek kalitede, vatandaş memnuniyetini esas alarak insan onuruna yaraşır hizmet standartlarına ulaşmış hastanelere kavuştuk. Öğrencilerimizin eğitim şartlarını artık dünyanın birçok ülkesinden daha iyi hale geldiği bir eğitim sistemimiz, üniversitelerimiz, köprülerimiz, yollarımızla gerçekten örnek bir ülke haline geldik. Bundan sonraki amacımız bunu daha ileriye götürmek."



Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için çalışan AK Parti'nin önüne birçok engel çıkarıldığını söyleyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Önümüze yine engeller çıkarılıyor. 15 sene içerisinde partimizi kapatmak istediler. E bildirge, 27 Nisan bildirileriyle huzurumuzu kesmek istediler. Gezi olayları oldu. 7-8 Ekim olaylarıyla doğumuzda farklı bir karışıklık çıkarmak istediler. 25 Aralık'ta büyük bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bunun en son halkası da 15 Temmuz gecesiydi. 15 Temmuz'u bizzat Ankara'da yaşamış bir kardeşinizim. Rabbim bir daha öyle bir geceyi ülkemize yaşatmasın. Bizi böyle bir sınavla inşallah karşı karşıya getirmesin. O gece Türkiye'nin başkenti Ankara düşseydi biz bugün bir çatı altında bir araya gelemezdik. 81 ilimizden aldığımız güçle ve ruhla büyük bir mücadele verildi. Gözlerimizin önünde tanklar vatandaşlarımızın üzerine sürüldü. Bizlerin üzerine bombalar yağdırıldı. Vatandaşlarımız gözümüzün önünde şehit edildiler."



"Belki şehit olduk, gazi olduk ama vatanımızı vermedik hainlere, terör örgütlerine. Şehitlerimiz sayesinde, o gece şehit olmayıp, gazi olmayan çok isimsiz kahramanımız var. Onlar sayesinde bayrağımız bugün dalgalanıyor. Ezanımız okunuyor. Vatanımız, milletimiz daha güçlü şekilde kenetlenmiş şekilde güçlü Türkiye yolunda ilerliyor." ifadelerini kullanan Sarıeroğlu, o günden sonra da mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.



"Terörle mücadele sürüyor"



Bakan Sarıeroğlu, o kahramanlık destanından sonra da bir yandan FETÖ ile mücadeleye devam ederken 40 yıldır devletin her türlü kılcal damarına kadar işlemiş bu yapıyı temizlemeye çalışırken, diğer taraftan terör örgütleri PKK, DEAŞ, KCK ve DHKP-C ile mücadelelerinin çok ciddi şekilde kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.



Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadelemizden rahatsız olanların şu anda farklı şekilde Türkiye'nin mücadelesini sekteye uğratmaya yönelik söylemleri ve girişmeleri söz konusu. Onlar ne derlerse desinler terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Ülkemizde 80 milyon vatandaşımızın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde güven ve huzur içerisinde geleceğe huzurla bakması temel önceliğimiz. İçeride de dışarıda da ulusal ve uluslararası arenada da ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar. Başımızda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Pati kadroları olarak bizler kendimizi bu yolda ortaya koymuş durumdayız. Hem ülkemizin güvenliği, huzuru hem de kalkınması gelişmesi için yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz."



"Öncelik istihdam olacak"



İstihdamın arttırılması ve işsizliğin düşürülmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, önümüzdeki dönemde önceliklerinin istihdam olacağını dile getirdi.



Geçen çeyrekte 5,2 büyüme oranlarının ülkenin artık ne kadar istikrarlı hale geldiğini, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen yolundan sapmadığı, devreye soktukları politikaların, önlemlerin, teşviklerin desteklerin büyüme oranlarında ne kadar etkili olduğunu gösterdiğine işaret eden Sarıeroğlu, büyüme oranlarının istihdama da aynı şekilde yansımasını istediklerini bildirdi.



"İşverenlerimiz, Allah razı olsun zor zamanlarda geçmiş olsak da Sayın Cumhurbaşkanımızın, çalışma bakanlığımızla birlikte başlattığı tüm işverenlere yapmış olduğu çağrıdan sonra iş verenlerimiz 1 milyonun üzerinde istihdam yaratmış durumdalar." diyen Sarıeroğlu, bundan sonra da bununla ilgili daha yüksek rakamlara çıkmayı arzu ettiklerini aktardı.



İşsizlikle mücadelenin öncelikli konuları arasında olduğunu, bu bağlamda genç ve kadınlarla ilgili özel politikalar gerçekleştireceklerine değinen Sarıeroğlu, işe giriş imkanlarını daha da kolaylaştıracaklarını ve daha etkili şekilde donatacakları programları uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.



Bakan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Şu an bizden beklenti, kamuda istihdam imkanının geliştirilmesidir. Bir de kamuda taşeronda çalışan arkadaşlarımızın kamuda istihdam imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışma bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Meclis açıldıktan sonra en kısa zamanda bununla ilgili kamuoyunda tartıştıktan sonra gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye ilişkin hayallerimiz var. Bunlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 ilimizdeki tüm kadrolarıyla işsizlikle mücadele, istihdam yaratma, teşviklerin daha verimli hale getirilmesi özellikle çalışacağımız konulardır. İş verenlerimiz 'Eleman bulamıyoruz.' diyor. Genç kardeşlerimiz 'İş bulamıyoruz.' diyor. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yaparak bu eşleşme sorununun çözümü konusunda İŞKUR'la birlikte daha güçlü adımlar atacağız."



Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, işverenler ve işçiler katıldı.