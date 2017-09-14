Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gerçekleştirdikleri seferberlik kapsamında son 7 ayda 1 milyonun üzerinde ek istihdam sağladıklarını bildirdi.



Sarıeroğlu, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın 94 personelle kentin hizmetinde olacağını söyledi.



Bakanlıklarının çok geniş bir alanı bulunduğuna işaret eden Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını "umut bakanlığı" olarak adlandırdığını belirtti.



İŞKUR'un şu anda "Türkiye'nin kalbi" konumunda olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"İŞKUR çok ciddi bir yeniden yapılanma sürecini gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. İnşallah bu dönemde de tüm İŞKUR personelimizle 81 ilimizde tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Girişimcilikle ilgili destekler veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin iş kurmalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımızın işe giriş imkanlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları aşmaya yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir biçimde mesleki eğitim kursu döneminden geçiyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinin bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Biz işsiz kardeşlerimizi yeni niteliklerle ve imkanlarla buluşturarak, çalışma hayatına girişlerini kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Diğer taraftan işverenlerimizin yeni istihdam alanları oluşturmaları için de teşvik ve desteklerimizle onlara her türlü imkanı oluşturuyoruz. Bu imkanları oluşturduktan sonra da tüm İŞKUR kadrolarımızla hem iş arayan hem de işçi arayanı bir araya getirip, buluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istihdam seferberliği kapsamında son 7 ayda 1 milyonun üzerinde ek istihdam sağlamış durumdayız."



"İşsizlikle mücadele temel önceliğimiz"



Rakamların daha yukarı çıkacağına inandığını vurgulayan Sarıeroğlu, "İş arayan kardeşlerimizin tüm niteliklerini, iş imkanlarıyla uyumlaştırmaya devam edeceğiz. İşsizlikle mücadele şu anki temel önceliğimiz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz faaliyetlerimizle alakalı 6 aylık bir program oluşturduk. Bu programda Türkiye'nin hedefleriyle de doğru orantılı olarak, kadınlarımızın, gençlerimizin ve engellilerimizin önümüzdeki dönemde istihdamları temel önceliğimiz olacak." dedi.



İşbaşı eğitim programlarını, tekrar düzenleyerek devam ettireceklerini bildiren Sarıeroğlu, toplum yararına çalışma programlarıyla ilgili faaliyetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden revize ederek sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.



Sarıeroğlu, Elazığ'da yaklaşık 6 aydır toplum yararına çalışma programları kapsamında kamu ve kuruluşlar ile belediyelerde görev yapan vatandaşlar için süreyi 3 ay daha uzattıklarını belirtti.



Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağına işaret eden Sarıeroğlu, "Okullarımızda görevlendirilmek üzere hizmetli kadrolarını toplum yararına çalışma bağlamında uygulamaya koyacağız. İki hafta içerisinde bunu tamamlamış olacağız. Mesleki eğitim kurslarımız etkinleştirilerek ve yeni mesleklerle daha aktif şekilde yeterliliğe dayalı olarak sürdürülecek. Bu bağlamda bilişim bizim için önemli." diye konuştu.



Geleceğin mesleklerine ilişkin de format değişikliğine giderek, İŞKUR'un eğitim alanını daha da genişleteceklerini kaydeden Sarıeroğlu, "İşsizlikle mücadele, yeni istihdam alanlarının yaratılması, genç, kadın ve engellilerimizin yeni niteliklerle donatılması için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.



Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerle yemek yedi.