Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız." dedi.



Temasları kapsamında beraberindeki heyetle Elazığ'a gelen Bakan Sarıeroğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Ziyaretinin ardından Valilik önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, vefat eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ın kayınvalidesi Fikriye Serdar'ın taziyeevini ve Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti.



Bakan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüşmesinde, Türkiye'nin büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, yaşanan tüm sürece rağmen 3. çeyrekte 5.1'lik bir büyüme ile karşı karşıya olduklarını belirtti.



Bu büyüme oranının ülkede istikrarın devam ettiğini, ülkenin güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdiğini ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah bu süreci yine sağlam ve kararlı politikalarımızla sürdüreceğiz. Bu anlamda bizler de gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 80 milyon vatandaşımızın huzur ve güven ortamında, birlik, beraberlik ve refah içerisinde yaşaması için bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.



Sarıeroğlu, bir gazetecinin "Taşeron çalışanlarla ile ilgili yeni çalışmalarınız var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, bu meselenin çok uzun süredir ülkenin gündeminde bulunduğunu ve taşeron konusunu bakanlığı öncesi yürüttüğü faaliyetlerden ve çalışma ekonomisti olması dolayısıyla çok iyi bildiğini aktardı.



Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile bir çalışma içerisinde bulunduklarını kaydeden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değil. Geçmişten beri Türkiye'de uygulanan bir çalışma şekli. Tabii bu çalışma şekli zaman içerisinde düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şeklinde olmaktan bir kayış eğilimi içerisine girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek için de AK Parti döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Eskiden ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerlerinde yanlarında aynı işleri yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla, daha kötü ve zor şartlarda çalışmak zorunda kalanlar vardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan maalesef yoksunlardı."



Taşeron çalışanların kamuda istihdamı



AK Parti döneminde yapılan yeni kanun değişiklikleri ile taşeron çalışanlar meselesinin çözülmeye çalışıldığını ve en önemlisi sendikal örgütlenme hakkına sahip olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, yine kıdem tazminatları ile ücretlerinin ve yıllık izinlerinin güvence altına alındığını bildirdi.



Taşeron işçilerle ilgili süreci tamamlamak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"Bu konuda asgari ücretin düzeltilmiş, ihalelerin üç yıllık yapılıyor ve yine toplu sözleşmeyle alakalı süreçlerin işliyor olmasıyla beraber ücretlerde kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ama zaman içerisinde her ne kadar bir düzelme olsa da beklentiler ve talepler farklı yönde. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki işçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle şuan çok titiz bir çalışma içerisindeyiz."



Sarıeroğlu, taşeronlarla alakalı süreci tamamlarken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ve 80 milyon vatandaşın durumunu göz önünde tutarak çalışmaları gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Maliye Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Tam olgunlaştıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü adımlar atılmış olacak." değerlendirmesini yaptı.